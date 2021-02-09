Приморцы распробовали пакистанские мандарины

Кроме того, на территорию Российской Федерации импортировано 1 542,6 т мандаринов из Пакистана (неделей ранее — 209,9 т), 319,3 т апельсинов, лимонов и мандаринов из Египта, 253,1 т яблок, гранатов и лимонов из Турции, 210,8 т бананов из Эквадора, 43,2 т груш из Аргентины, 25,1 т ананасов из Филиппин, 14,8 т винограда из Индии.