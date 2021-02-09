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Приморцы распробовали пакистанские мандарины

9 февраля 2021, 06:41
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
С начала февраля в Приморье ввезено более 1500 т этих фруктов
За первую неделю февраля 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролирован ввоз 4 180,7 т свежих фруктов, овощей и ягод из десяти стран.
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АТР

Как сообщили в ведомстве, из КНР через приморские фитосанитарные карантинные посты поступило 1 705,4 т овощей (томатов, перцев, лука, огурцов, капусты и т. д.), фруктов и ягод (клубники, манго, хурмы и т. д.).

Кроме того, на территорию Российской Федерации импортировано 1 542,6 т мандаринов из Пакистана (неделей ранее — 209,9 т), 319,3 т апельсинов, лимонов и мандаринов из Египта, 253,1 т яблок, гранатов и лимонов из Турции, 210,8 т бананов из Эквадора, 43,2 т груш из Аргентины, 25,1 т ананасов из Филиппин, 14,8 т винограда из Индии.

Из Республики Корея с 1 по 7 февраля ввезено 42 т винограда, груш, мандаринов и яблок, а также небольшие партии грибов (вешенок и шиитаке), томатов и цукини общим весом 0,9 т.

Из Японии импортировано 23,5 т репчатого лука.

Вся подкарантинная продукция допущена инспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области к ввозу после проведения карантинного фитосанитарного контроля.

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