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Резидентам ТОР и СПВ предоставляют льготные кредиты

9 февраля 2021, 01:51
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
У резидентов есть право на льготы по кредитам
Помощник Приморского транспортного прокурора Кристина Захарова разъяснила читателям «Золотого Рога» некоторые моменты по действию особых экономических режимов. В частности, постановление Правительства Российской Федерации 25.12.2019 № 1818 утверждает право резидентов на льготы по кредитам.
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Банки

Компании — резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток могут получить льготные кредиты для своих проектов. Правилами установлена процентная ставка по кредиту, оплачиваемая инвестором в размере разницы между процентной ставкой по кредитному договору без учета ее субсидирования и процентной ставкой (льготная ставка).

Государством отбираются российские кредитные организации, а также кредитные организации, определенные в установленном порядке как системно значимая кредитная организация, государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» (уполномоченные банки), которые смогут получит соответствующие субсидии.

Теперь часть ставки по кредиту субсидируется государством. Размер субсидии для банка установлен в размере ключевой ставки Центрального банка России, действующей на дату заключения кредитного договора, то есть процентная ставка для предпринимателя меньше рыночной на размер ключевой ставки Центрального банка.

В случае досрочного прекращения статуса резидента в соответствии с Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» или Федеральным законом «О Свободном порте Владивосток» предоставленная уполномоченному банку субсидия подлежит возврату в полном объеме в федеральный бюджет в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

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