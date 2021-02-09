Резидентам ТОР и СПВ предоставляют льготные кредиты

Компании — резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и Свободного порта Владивосток могут получить льготные кредиты для своих проектов. Правилами установлена процентная ставка по кредиту, оплачиваемая инвестором в размере разницы между процентной ставкой по кредитному договору без учета ее субсидирования и процентной ставкой (льготная ставка).