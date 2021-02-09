В Приморье молодые повара могут рассчитывать на приличную зарплату

«Условия работы, которые представили рестораны — участники проекта, довольно привлекательные для молодых поваров — выпускников курса. Так, Zuma предлагает не только достойную зарплату и скидки на меню ресторана, но и корпоративные скидки на посещение спорткомплекса и барбершопа, а Tokyo дает возможность поработать в шести ресторанах сети и во всех цехах производства. Предлагаемая зарплата начинается от 100-130 рублей за час и будет повышаться в зависимости от вашего роста на кухне», — отметила куратор проекта от Правительства Приморского края Екатерина Сиволовская.