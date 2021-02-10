«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее

«На специальную номинацию мы ждем работы о цифровых сервисах и решениях, которые помогают повышать безопасность и качество жизни в регионах. Таких сервисов с каждым днем становится больше, в том числе благодаря работе „Ростелекома“. Городские системы видеонаблюдения, умное освещение, фотовидеофиксация соблюдения правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы и умные остановки, цифровизация обращения отходов — этот список можно продолжать очень долго. Нас радует, что журналисты уделяют этим вопросам все больше внимания, тем самым они вносят свой вклад в развитие умной и комфортной среды для жизни и работы людей», — отметил вице-президент по прикладным проектам «Ростелекома» и представитель федерального жюри конкурса Игорь Зимин.