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Уроки ледяного циклона: Во Владивостоке ликвидируют слабые места

10 февраля 2021, 02:20
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Работа ведется круглосуточно
Газета «Золотой Рог» сообщает со ссылкой на агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, что во Владивостоке продолжаются работы по обеспечению повышения надежности энергоснабжения.

Напомним, прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — район Чуркина во Владивостоке несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места постепенно ликвидируются.

Так, на данный момент осуществляется строительство линии 35 кВт от подстанции Луговая до подстанции Чуркин.

Уже разработано более 300 метров траншей в промерзшем грунте глубиной 1,2 метра, работает 7 единиц тяжелой техники. Для минимизации сроков строительства и не допущения заторов по улице Калина принято решение проводить работы в районе домов 1, 2, 3, 4 по данной улице с 8 по 11 февраля круглосуточно. Жителей домов просят отнестись с понимание к временным неудобствам.

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