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Юрий Трутнев: Дефицит топлива — порядка двух миллионов тонн

10 февраля 2021, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Юрий Трутнев второй день находится во Владивостоке с рабочим визитом
Вице-премьер правительства РФ и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев второй день находится во Владивостоке с рабочим визитом. 10 февраля во время совещания полпред затронул вопросы топливного дефицита в регионе.

Трутнев отметил, что из-за закрытия на модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, регионы столкнулись с проблемой нехватки бензина на автозаправках Дальнего Востока. По мнению вице-премьера, проблему можно решить с помощью строительства нового завода.

«Надо строить новые НПЗ. Мы будем предпринимать меры, чтобы создать специальную преференциальную оболочку для строительства нефтеперерабатывающих заводов. Сегодня ситуация выглядит таким образом, что у нас желающих строить новый нефтеперерабатывающий завод на Дальнем Востоке нет», — сказал Юрий Трутнев.

Вице-премьер отметил, что дефицит топлива в этом году составил около двух миллионов тонн — ДФО необходимо шесть, а производится только четыре. Из-за того что недостающие два миллиона приходится доставлять по железной дороге, нарушается ритмичность поставок, сложно обеспечить конкурентную цену на рынке.

«Надо строить новый завод, а для этого надо, чтобы предложение было выгодно компаниям. Если компаниям это не выгодно — значит, мы что-то неправильно отрегулировали в налоговом законодательстве. Постараемся это изменить», — заключил полпред.

Во время рабочего визита в Приморье Трутнев осмотрел стройку гостиничных комплексов в центре Владивостока, проинспектировал строительство музейного и театрально-образовательного комплекса на Орлиной сопке, провёл совещание по рыбной отрасли.

Сегодня полпред посетил Арсеньевский завод «Прогресс» и посмотрел, как идёт производство вертолётов гражданской авиации Ка-62.

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