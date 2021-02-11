Предпринимателям Приморья предлагают пройти бесплатный курс по выводу продукции на экспорт

«Специально для приморских компаний образовательные модули будут доступны в записи, и специалисты экспортного направления на предприятия смогут с ними ознакомиться в удобное время. Также мы организуем дополнительные вебинары, в удобное для приморцев время, чтобы эксперты смогли ответить на все вопросы и помочь с подготовкой продукции к экспорту», — уточнили в Школе экспорта РЭЦ.