Решение правительства по «дальневосточным субсидиям» обернулось скандалом в отрасли

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев считает, что новые правила распределения господдержки, скорее, помогут не авиапрому, а жителям Дальнего Востока: «Аэрофлот» и до этой субсидии установил дешевые «плоские» тарифы, которые почти вывели с этого рынка другие авиакомпании, работая, по сути, себе в убыток. Субсидированный тариф будет еще ниже. Конечно, можно эту поддержку назвать поддержкой авиапрома, — не прямой, а косвенной, — но в целом, это, конечно, помощь для жителей региона», — пояснил эксперт изданию.