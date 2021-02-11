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«Звезда» подвела главу района в Приморье под монастырь

11 февраля 2021, 04:37
Фото: genproc.gov.ru
Прокурор возбудил дело
Прокуратура Пограничного района провела проверку по заявлению председателя гаражно-строительного кооператива «Звезда» о нарушении порядка предоставления муниципальных услуг.

Установлено, что администрация Пограничного муниципального округа нарушила срок рассмотрения заявления о присвоении объекту недвижимости адреса.

По данному факту прокуратура района главе округа внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений.

Кроме того, прокурор района возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 2.1 Закона Приморского края «Об административных правонарушениях в Приморском крае» (нарушение сроков предоставления муниципальной услуги).

По итогам его рассмотрения глава администрации Пограничного муниципального округа привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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#Новости#Строительство#Штрафы#Прокуратура#Приморье#Политика
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