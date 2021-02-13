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В Приморье продолжают дорожать товары и услуги

13 февраля 2021, 06:14
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Хотя рост цен на овощи и замедлил темп, полностью он, увы, не остановился
Как сообщает Приморскстат, механизмы сдерживания цен на продукты питания, введенные в России в декабре 2020 года, принесли свои результаты.

В январе текущего года индекс потребительских цен в целом на товары и услуги в Приморском крае удержался на уровне последних шести лет и составил 100.5%.

Что касается продуктов питания, то хотя цены за месяц росли быстрее (101%), чем в январе предыдущих лет, но по сравнению с декабрем темпы заметно снизились.

Особенно существенно замедлилось удорожание овощей — в 6 раз. Свекла столовая, чеснок и свежие грибы, картофель, капуста белокочанная свежая, морковь подорожали на 4-10%. Из фруктов более всего выросли цены на апельсины и виноград на 4-8%.

На 0.9% в среднем возросли цены на масло сливочное и подсолнечное. Крупа манная, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта, хлопья из злаков, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, крупа гречневая-ядрица подорожали чуть больше, чем на 1%. Мука пшеничная — почти на 2%.

От 1.5 до 5% выросли цены на сыры сычужные твердые и мягкие, сыры плавленые, сырки творожные, глазированные шоколадом, яйца куриные, печень говяжью, кур охлажденных и мороженых.

Из рыбопродуктов выше среднего уровня подорожали икра лососевых рыб отечественная, кальмары мороженые, рыба мороженая неразделанная (на 3-4%).

А вот напитки газированные и сахар, напротив, подешевели на 1.5 и 3%.

Из непродовольственных товаров рост цен в январе отмечен на отдельные виды электротоваров, моющих и чистящих средств, медикаментов и медицинских товаров.

В январе для желающих попутешествовать авиаперелеты стали дешевле на 2%, проезд в поездах дальнего следования — на 13%. В то же время тот, кто ездит на пригородных поездах, будет платить за билет на 4% дороже.

В связи с ежегодным пересмотром тарифов на отдельные виды жилищно-коммунальных услуг на 4% увеличились взносы на капитальный ремонт, на 17% — плата за вывоз твердых коммунальных отходов.

Из услуг по организации досуга месячный абонемент в бассейн будет обходиться на 2% дороже, а билет в кинотеатр — на 7%.

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