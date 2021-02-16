Трутнев поручил переехать, построить и переработать

«Мы договорились, что будем двигаться пошагово. Просто рассуждать о науке — неинтересно. Надо добиваться, чтобы наука, высокие технологии в России и на Дальнем Востоке быстрее развивались, чтобы талантливые люди не уезжали за рубеж, а работали здесь. Мы договорились, что в течение двух недель коллеги подготовят мне некоторое количество шагов, которые уже отвечают на эти вопросы. Все эти предложения будем критиковать справа и слева, добиваться того, чтобы они были точными, конкретными — терпеть не могу абстрактных рассуждений», — уточнил Юрий Трутнев.