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Posted 17 февраля 2021, 03:37

Published 17 февраля 2021, 03:37

Modified 16 августа 2022, 20:54

Updated 16 августа 2022, 20:54

ННК приступила к проектированию строительства нового комплекса гидроочистки на Хабаровском НПЗ

ННК приступила к проектированию строительства нового комплекса гидроочистки на Хабаровском НПЗ

17 февраля 2021, 03:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Топливо
Продукты новой линейки будут полностью соответствовать стандартам международной конвенции по ограничению вредных выбросов с судов (Marpol). Добиться этого ННК намерена благодаря строительству нового комплекса гидроочистки нефтепродуктов.

После ввода его в эксплуатацию Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) сможет производить судовое топливо с низким содержанием серы.

«Группа ННК продолжает курс на обеспечение своих потребителей высококачественными нефтепродуктами. Напомним, ранее, после вхождения ХНПЗ в состав группы, на предприятии была проведена масштабная модернизация с общим объёмом вложенных инвестиций порядка 3 миллиардов долларов, что вывело Хабаровский НПЗ в число самых передовых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке. Увеличение мощности позволило существенно сократить дефицит топлива на территории присутствия», — говорится в сообщении компании.

Реализация нового проекта стала возможна благодаря работе с рядом крупнейших лицензиаров — лидеров в сфере автоматизации технологических процессов. Кроме того, ННК в рамках проекта работает с одним из самых передовых проектных институтов России — ВНИПИ Нефть.

В ходе реализации инвестпроекта АО «ННК» планирует тесно взаимодействовать с Администрацией Хабаровского края и подписать в ближайшее время соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Ввод новой установки существенно повысит качество продукции, которая будет отвечать самым современным экологическим требованиям.

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#Экономика#Дальний Восток#Новости#Топливо#Группа ННК
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