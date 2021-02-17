ННК приступила к проектированию строительства нового комплекса гидроочистки на Хабаровском НПЗ

«Группа ННК продолжает курс на обеспечение своих потребителей высококачественными нефтепродуктами. Напомним, ранее, после вхождения ХНПЗ в состав группы, на предприятии была проведена масштабная модернизация с общим объёмом вложенных инвестиций порядка 3 миллиардов долларов, что вывело Хабаровский НПЗ в число самых передовых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке. Увеличение мощности позволило существенно сократить дефицит топлива на территории присутствия», — говорится в сообщении компании.