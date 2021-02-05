На Хабаровском НПЗ уже сформирован месячный запас топлива

«Для того чтобы избежать существенных перебоев с поставками нефтепродуктов, мы незамедлительно приняли меры. Была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. Также состоялся ряд переговоров с НПЗ в других регионах, которые дали дополнительный объём нефтепродуктов. Было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного топлива, чтобы обеспечить необходимый уровень запасов», — сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин.