На Хабаровском НПЗ уже сформирован месячный запас топлива

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод заработал на полную мощность. Специалистам предприятия уже удалось сформировать месячный запас топлива. Это позволит обеспечить регионы Дальнего Востока необходимым объёмом автобензинов.

По словам генерального директора НПЗ Игоря Быстрова, с момента запуска после капитального ремонта оборудования предприятие отгрузило более полутора тысяч тонн топлива и готово к полному обеспечению региона. На данный момент предприятие работает в сверхнормативном режиме. «В целях бесперебойного обеспечения населения топливом компанией был закуплен месячный объем производимых ХНПЗ автобензинов для восполнения товарных запасов», — сказал Быстров. Для обеспечения бесперебойного поступления топлива на АЗС организован специальный «зелёный коридор», по которому топливо доставляют по железной дороге. После доставки нефтепродукты развозят бензовозами круглосуточно. В следующем месяце руководство НПЗ намерено поставить семьдесят пять тысяч тонн топлива, что покроет потребности региона в полном объеме. Федеральные и региональные власти и группа компаний ННК принимают всевозможные меры, чтобы восстановить поставки нефтепродуктов в прежнем объёме. «Для того чтобы избежать существенных перебоев с поставками нефтепродуктов, мы незамедлительно приняли меры. Была проведена работа с Росрезервом для обеспечения дополнительных поставок топлива в регион. Также состоялся ряд переговоров с НПЗ в других регионах, которые дали дополнительный объём нефтепродуктов. Было закуплено 40 тысяч тонн дополнительного топлива, чтобы обеспечить необходимый уровень запасов», — сказал замглавы Минэнерго РФ Павел Сорокин. Video: Группа ННК Поскольку все поставки восстановлены в прежнем объёме, причин для ажиотажного спроса не имеется, добавил Павел Сорокин. Отметим, Хабаровский НПЗ входит в Группу компаний ННК, возглавляемую Эдуардом Худайнатовым. Напомним, в Приморском крае поступление бензина марки АИ-95 нового производства Хабаровского НПЗ ожидается 10–12 февраля, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве края. Кроме того, 5 февраля в регион по железной дороге прибывает большая партия бензина марки АИ-92 производства нефтеперерабатывающих заводов, расположенных в других регионах страны, это топливо поступит в продажу на АЗС «ННК-Приморнефтепродукт» с 6 февраля.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter