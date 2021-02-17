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В Приморье на ЛЭП установят очень важные устройства

17 февраля 2021, 04:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
Устройства спасут много жизней
Электросети четырех регионов Дальнего Востока будут оснащены птицезащитными устройствами. Эти территории являются основным местом гнездования краснокнижных птиц — дальневосточных аистов. Всего будет установлено 18,7 тыс. таких устройств, сообщает пресс-служба Россетей.

Как стало известно, «Россети ФСК ЕЭС» установит 18,7 тыс. птицезащитных устройств на магистральных сетевых объектах Дальнего Востока. Работы проводятся на линиях электропередачи 220-500 кВ в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. Эти территории являются основным местом гнездования дальневосточных аистов, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы.

Уточняется, что противоприсадочные устройства устанавливаются на объектах, на которых краснокнижные птицы любят строить свои гнезда и выводить потомство. На устройствах монтируются безопасные площадки для гнездования, которые, находясь на безопасном расстоянии от токопроводящих частей, не мешают надежной работе электросетей.

К монтажу птицезащитных устройств приступили на ЛЭП 500 кВ «Амурская — Хэйхэ», обеспечивающей переток электроэнергии из России в Китай. Оборудование не наносит вреда жизни и здоровью пернатых, при этом препятствует посадке на опоры и вынуждает птиц искать безопасные места для строительства гнезд. На межграничной линии будет установлено 1,1 тыс. устройств.

Специальные приспособления изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии и другим внешним факторам, выдерживают ветровую и гололедную нагрузки, обеспечивают пожаробезопасность. На проведение работ выделено 27,2 млн рублей.

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