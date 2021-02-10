Уроки ледяного циклона: Во Владивостоке ликвидируют слабые места

Уроки ледяного циклона: Во Владивостоке ликвидируют слабые места

Сегодня, 12:20ОбществоPhoto: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Работа ведется круглосуточно
Газета «Золотой Рог» сообщает со ссылкой на агентство газоснабжения и энергетики Приморского края, что во Владивостоке продолжаются работы по обеспечению повышения надежности энергоснабжения.

Напомним, прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — район Чуркина во Владивостоке несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места постепенно ликвидируются.

Так, на данный момент осуществляется строительство линии 35 кВт от подстанции Луговая до подстанции Чуркин.

Уже разработано более 300 метров траншей в промерзшем грунте глубиной 1,2 метра, работает 7 единиц тяжелой техники. Для минимизации сроков строительства и не допущения заторов по улице Калина принято решение проводить работы в районе домов 1, 2, 3, 4 по данной улице с 8 по 11 февраля круглосуточно. Жителей домов просят отнестись с понимание к временным неудобствам.

Stories:
Приморье
Related news:
погодаснегэлектроэнергиястроительстволиквидациядороги
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы