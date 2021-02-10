Уроки ледяного циклона: Во Владивостоке ликвидируют слабые места

Напомним, прошедший в конце прошлого года ледяной циклон выявил много слабых мест в энергоснабжении Приморья. Один из примеров — район Чуркина во Владивостоке несколько дней был обесточен, и даже после восстановления энергоснабжения опять случились неполадки. Теперь все слабые места постепенно ликвидируются.