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Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора примет всех

18 февраля 2021, 00:12
Фото: genproc.gov.ru
Мероприятие состоится 19 февраля
Михаил Степчук проведет выездной прием граждан в Находке

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Михаил Илларионович Степчук проведет выездной прием граждан в Находке по вопросам обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере.

Как сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры, мероприятие состоится 19 февраля с 13.00 до 14.00 в помещении Находкинской транспортной прокуратуры по адресу: г. Находка, ул. Кольцевая, д. 39.

Предварительная запись на прием по телефонам: (4212) 73-69-60 старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по рассмотрению обращений и приему граждан; (4236) 62-66-83 Находкинская транспортная прокуратура.

Отмечается, что при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

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#Новости#Экология#Транспорт#Прокуратура#Приморье#Общество
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