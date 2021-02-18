Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора примет всех

Заместитель Дальневосточного транспортного прокурора Михаил Илларионович Степчук проведет выездной прием граждан в Находке по вопросам обеспечения прав жителей на благоприятную окружающую среду, исполнения законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере деятельности железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в таможенной сфере.