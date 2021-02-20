Резидент Свободного порта Владивосток будет экспортировать продукцию в США

«Для организации производства мы закупили 16 единиц станков и оборудования для глубокой переработки дерева и производства березового мебельного щита. Данный продукт является востребованным и применяется во многих сферах за счет легкости, сочетаемости с различными материалами и приемлемой стоимости. Кроме того, изделия из березы обладают уникальными антибактериальными свойствами. После выхода на запланированную мощность производства мы рассчитываем перерабатывать 4,8 тысячи кубометров древесины в год, при этом объем выпуска готовой продукции составит 1,3 тысячи кубометров. Все отходы производства перерабатываются в топливные гранулы», — сообщил Игорь Валуев, заместитель генерального директора ООО «И Сэнь».