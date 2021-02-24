Во Владивостоке резко выросло количество случаев повреждения кабеля «Ростелекома»

«Такого количества вырезок, произошедших во Владивостоке за один месяц, мы не фиксировали уже много лет. Просим жителей города внимательно относиться к посторонним, выполняющим какие-либо действия с линиями связи. Если у вас возникли подозрения, то попросите человека показать удостоверение сотрудника „Ростелекома“. Если видите, что кто-то ворует кабель или портит оборудование связи, просим сразу сообщать об этом в полицию по телефонам 02 или 112. Также можно сделать видеосъемку незаконных действий на телефон и прислать материал на номер +79243213627 в WhatsApp напрямую специалистам „Ростелекома“», — отметил технический директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Баханцов.