«Ростелеком» провел оптоволокно еще в три населенных пункта Приморья

Как сообщили в компании, современные телекоммуникационные услуги «Ростелекома» стали доступны жителям поселка Подъяпольское, сёл Веденка и Рощино. Для этого компания построила более 15 километров волоконно-оптических линий связи.

Построенная по технологии GPON сеть охватила 256 домохозяйств в Рощино, 273 — в Подъяпольском, и 257 — в Веденке. Жители этих малых населенных пунктов теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на более высоком уровне: если раньше скорость интернета для них ограничивалась на уровне 8 МБит/с, то теперь в Веденке ее удалось увеличить до 100 МБит/с, а в Подъяпольском и Рощино — до 50 Мбит/с. «В наших планах на 2021 год — строительство новых линий связи, их активная модернизация, замена аналоговой инфраструктуры на волоконно-оптическую. Дистанционные услуги и форматы взаимодействия стали неотъемлемой частью жизни не только у горожан, но и у жителей малых населенных пунктов. Им нужно быть не просто на связи, а всегда иметь под рукой качественный интернет», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. Стабильная скорость соединения по технологии GPON гарантирует возможность одновременно и без потери качества играть в онлайн-игры, пользоваться высокоскоростным интернетом и мультимедийной платформой Wink. Также клиентам стали доступны сервисы «Видеонаблюдение» и «Умный дом». Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.

