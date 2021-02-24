Жители Владивостока смогли приобрести два ноутбука за пару тысяч рублей

«Мне написал мой друг, просил проверить, реально ли такие цены? Я посмотрел и удивился. Стал заказывать, без фанатизма. Оформил два ноутбука. Скинул друзьям ссылки. Но они уже не успели заказать: буквально через 15 минут товаров не было в наличии, а цены были все те же. В итоге сегодня мне и моим друзьям позвонили из магазина и сообщили, что товаров нет в наличии и это был сбой. Взамен моих ноутбуков пытались выдать какой-то промокод со скидкой на покупку другого товара, но я отказался», — рассказал Виктор Ведров.