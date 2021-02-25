Некоторые приморские бизнесмены смогут сэкономить на налогах

«Это не просто технические поправки, это отработанная с бизнесом норма законодательства. Мы внимательно изучили ситуацию, сделали расчеты по отдельным субъектам предпринимательства и сравнили, сколько они платили по ЕНВД, сколько будут по патентной. Они не будут платить больше, а некоторые смогут даже немного сэкономить», — подчеркнула Вера Щербина.