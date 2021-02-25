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Некоторые приморские бизнесмены смогут сэкономить на налогах

25 февраля 2021, 04:10
Фото: Медиахолдинг1Mi
Краевой закон привели в соответствие с федеральным законодательством
В Приморье расширили перечень видов предпринимательства, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения.
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Налоги

Как сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края, изменения в региональный закон на заседании Законодательного Собрания представила председатель Правительства Приморья Вера Щербина 25 февраля. По словам первого замглавы региона, проект закона подготовлен в связи с изменениями, внесенными в главу 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.

так, эти изменения расширяют перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в том числе за счет новых видов деятельности: теперь она распространяется и на стоянки для транспортных средств.

В перечень также включены общепиты с площадью зала обслуживания посетителей свыше 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров, и предприниматели розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети с такой же площадью. Ранее для этих видов деятельности ограничения составляли 50 квадратных метров.

«Это не просто технические поправки, это отработанная с бизнесом норма законодательства. Мы внимательно изучили ситуацию, сделали расчеты по отдельным субъектам предпринимательства и сравнили, сколько они платили по ЕНВД, сколько будут по патентной. Они не будут платить больше, а некоторые смогут даже немного сэкономить», — подчеркнула Вера Щербина.

Также отмечается, что согласно изменениям Налогового кодекса РФ сумму патента можно уменьшить на уплаченные в пользу работников, занятых в сферах деятельности на патентной системе налогообложения, суммы страховых взносов аналогично порядку, который был предусмотрен для плательщиков единого налога на вмененный доход (ЕНВД). До изменений сумма уплаченных страховых взносов не возмещалась.

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