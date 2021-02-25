Несите ваши денежки

Ушедший 2020 год был отмечен многочисленными корректировками российского налогового законодательства. Пожалуй, с такой скоростью и в таких масштабах оно не изменялось уже давно.
Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов связывает эти нововведения с необходимостью противостоять последствиям экономического спада.
«Чтобы помочь экономике восстановиться и выйти на устойчивые темпы развития, были необходимы ресурсы. Это потребовало мобилизации всех средств. Именно на эти цели в первую очередь были направлены те меры по корректировке налогового законодательства, которые мы предприняли в прошлом году», — прокомментировал Алексей Сазанов в интервью KPMG.
Отметим наиболее заметные изменения в налоговой системе в материале газеты «Золотой Рог».
О том, что пришел конец плоской шкале налогообложения и ставка налога на доходы физических лиц изменится, еще в прошлом году сообщил Президент России Владимир Путин. Вклады россиянин в банках теперь будут облагаться НДФЛ. Ранее проценты по рублевым вкладам налогами не облагались. С 1 января 2021 года с суммы, которая в течение года превысит 5 млн рублей, нужно будет заплатить НДФЛ 15%.
Есть простая формула расчета необлагаемой базы: это произведение 1 млн руб. и ключевой ставки Банка России, установленной на 1 января года, в котором физическое лицо получило проценты по вкладу. Однако рассчитывать самостоятельно или подавать декларацию не нужно — налоговая рассчитает сама на основании данных с банковских счетов и начислит автоматически в личном кабинете.
Отметим некоторое послабление до 2023 года из-за переходного периода в два года на повышенную ставку. Так, в 2022/23 гг. платить 15% нужно будет только с 5 млн рублей в год (даже если доход превышает 5 млн); с остальных (мелких) источников — до 2023 года остается 13%.
Закон распространяется на все счета и вклады в российских банках. Закон не распространяется на вклады в рублях (остатки на счетах), ставка по которым не превышала 1% весь период вклада.
Кроме того, налоговая ставка в отношении процентных доходов составляет 13% — как для налоговых резидентов РФ, так и для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.
Отмечается, что клиент должен оплатить налог за 2021 год до 01.12.2022 года на основе налогового уведомления от налоговых органов. Физические лица оплачивают налог самостоятельно.
Еще раз напомним: на доходы, полученные от вкладов до 2020 года, НДФЛ платить не нужно. Все изменения начинаются с 2021 года.
При расчете налогооблагаемой базы будут суммироваться все источники дохода гражданина. Это касается не только зарплат, но и доходов от дивидендов по акциям, от продажи акций, по банковским вкладам.
В наступившем году изменен порядок налогообложения доходов по операциям с ценными бумагами. Порядок, предусмотренный статьей 214.1 Налогового кодекса РФ, с первого января 2021 года применяется к доходам, полученным в виде:
— процентов (купона), которые получает гражданин по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года;
— дисконта, который получает гражданин при погашении таких облигаций;
— процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства и субъектов Российской Федерации.
Так, с купонов по любым облигациям нужно будет платить налог 13%. Если общий доход (не только по инвестициям) за год больше 5 млн рублей, то с 5 млн берется 13%, а с суммы, которая превышает 5 млн, — 15%.
Напомним, что купонный доход по ОФЗ составлял до 2021 года 0%, теперь 13% — для резидентов РФ, 30% — для нерезидентов.
Налоги на купонный доход и доход от погашения по корпоративным облигациям, выпущенным после 1 января 2017 года, также претерпели изменения. С 1 января 2021 весь купон облагается налогом 13% (13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов), а также с 1 января доход от погашения (дисконта) облагается налогом 13% (13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов).
Отметим, что налог по корпоративным облигациям, выпущенным до 1 января 2017 года, не изменился — 13% по купонам и доходам от погашения.
Стоит сказать и об изменении форм НДФЛ. Так, за 2020 год нужно будет отчитываться по новой форме. Теперь в 3-НДФЛ есть заявление о зачете (возврате) налога и новое приложение для расчета авансовых платежей ИП. Вместе с тем, думается, что изменения настолько несущественны, что практически незаметны. Глобально правила заполнения декларации 3-НДФЛ остались прежними. Применяется данная форма с отчетности за 2020 год.
Другое дело — 6-НДФЛ и 2-НДФЛ. То, о чем так долго говорили бухгалтеры, свершилось. На основании Пп. «а» п. 19 ст. 2 Закона от 29.09.2019 № 325-ФЗ формы 6-НДФЛ и 2-НДФЛ объединили. Впервые сдавать Сведения о доходах физического лица в составе Расчета 6-НДФЛ нужно будет с отчетности за 2021 год, пишет ИА «Клерк.Ру».
Еще одно нововведение, касающееся НДФЛ, относится к социальному вычету. С 1 января 2021 года перечень услуг, при покупке которых россиянин может получить социальный вычет, дополнили новыми позициями. В перечне теперь есть такие услуги, как медицинская эвакуация и паллиативная помощь.
Виды дорогостоящего лечения объединены в пункт медицинские услуги, оказанные в рамках высокотехнологичной помощи. Среди новых в перечне появились услуги по ортопедическому лечению населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, услуги, оказываемые в рамках паллиативной медицинской помощи, и услуги репродуктивной технологии.
В целом, говоря об изменениях в фискальном ландшафте, замминистра Сазанов отметил, что налоговая политика в 2020 году имела сбалансированную структуру, не сводилась исключительно к повышению ставок, сообщается на сайте Минфина. «Да, с одной стороны, были отрасли, на которые мы увеличили фискальную нагрузку. Но одновременно с этим мы снизили налоговую нагрузку на те отрасли, которые в долгосрочной перспективе будут создавать базу для развития экономики, станут ее долгосрочными драйверами — в первую очередь это касается ИТ-индустрии, малого и среднего бизнеса. Если после преодоления последствий пандемии появятся дополнительные доходы бюджета и будет потенциал для снижения налоговой нагрузки, конечно, можно будет рассмотреть вопрос направления этих ресурсов обратно в экономику, в том числе через налоговое стимулирование», — пояснил заместитель министра финансов РФ.
О налоговом маневре в высокотехнологичной отрасли, в рамках которого предполагалось существенно снизить налог на прибыль и страховые взносы для ИТ-компаний, впервые в июне 2020 года заговорил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Далее намерение провести ИТ-маневр в своем публичном выступлении 23 июня подтвердил Владимир Путин, указав, что предлагаемые ставки налога будут одними из самых низких в мире.
В итоге 31 июля 2020 года был принят Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», которым были внесены соответствующие изменения в режим налогообложения ИТ-компаний. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года.
Теперь ИТ-компания имеют действительно беспрецедентные льготы.
Так, для организаций, которые осуществляют деятельность в области информационных технологий, с 1 января тарифы на страховые взносы снижены до 7,6%. Ранее тариф, как и у остальных компаний, составлял 14%. Льгота при этом распространяется на всех сотрудников, от уборщиц до генерального директора. Распределение такое: на пенсионное страхование — 6%, на медицинское страхование — 0,1%, на социальное страхование на случай нетрудоспособности и в связи с материнством — 1,5 процента (в том числе с выплат временно пребывающим иностранцам и лицам без гражданства, кроме ВКС). Отмечается, что период, в течение которого действуют перечисленные тарифы, не ограничен каким-либо сроком.
Также для ИТ-компаний на общей системе налогообложения снижен налог на прибыль до 3%, вместо 20%.
Льгота по освобождению организации от НДС работает, если компания внесет свое ПО и базы данных в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Правда, небольшие ИТ-компании в основном работают на УСН 6% или УСН 15%, поэтому маневр с НДС и по налогу на прибыль их будет мало касаться. Но более крупные игроки ИТ-рынка почувствуют облегчение налогового бремени уже в этом году. Напомним, чтобы применять льготы, организация должна получить аккредитацию Минцифры и включить свое ПО в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Мария ПУШКАРЕВА.