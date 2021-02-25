Несите ваши денежки

В целом, говоря об изменениях в фискальном ландшафте, замминистра Сазанов отметил, что налоговая политика в 2020 году имела сбалансированную структуру, не сводилась исключительно к повышению ставок, сообщается на сайте Минфина. «Да, с одной стороны, были отрасли, на которые мы увеличили фискальную нагрузку. Но одновременно с этим мы снизили налоговую нагрузку на те отрасли, которые в долгосрочной перспективе будут создавать базу для развития экономики, станут ее долгосрочными драйверами — в первую очередь это касается ИТ-индустрии, малого и среднего бизнеса. Если после преодоления последствий пандемии появятся дополнительные доходы бюджета и будет потенциал для снижения налоговой нагрузки, конечно, можно будет рассмотреть вопрос направления этих ресурсов обратно в экономику, в том числе через налоговое стимулирование», — пояснил заместитель министра финансов РФ.