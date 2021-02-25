Приморцам обещают дизайнерскую мебель по сниженным ценам

«Мы будем ориентироваться на потребности семей со средним доходом, которые отдают предпочтение уникальной, качественной мебели из натуральных материалов. Комплекс приступит к производству и продаже обеденных групп, зеркал, полок, мебели для ванных комнат и прихожих, а также кроватей, в том числе детских, прикроватных тумб и комодов. Нашими главными конкурентными преимуществами станут цены, ниже рынка, выполнение работ на заказ, широкий выбор комплектаций, цветов и материалов изделий, возможность онлайн- и офлайн-покупок», — заявил глава предприятия Вячеслав Романов.