Приморцам обещают дизайнерскую мебель по сниженным ценам

Posted 25 февраля 2021, 07:36
Published 25 февраля 2021, 07:36
Modified 20 августа, 12:46
Updated 20 августа, 12:46
«Мы будем ориентироваться на потребности семей со средним доходом, которые отдают предпочтение уникальной, качественной мебели из натуральных материалов. Комплекс приступит к производству и продаже обеденных групп, зеркал, полок, мебели для ванных комнат и прихожих, а также кроватей, в том числе детских, прикроватных тумб и комодов. Нашими главными конкурентными преимуществами станут цены, ниже рынка, выполнение работ на заказ, широкий выбор комплектаций, цветов и материалов изделий, возможность онлайн- и офлайн-покупок», — заявил глава предприятия Вячеслав Романов.
По его словам, предприятие будет специализироваться на ручной сборке нестандартных изделий по индивидуальным заказам. Предполагаемый объём продаж составит 2400 единиц продукции в год.
Заключив соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики предприятие получит около 13 миллионов первоначальных инвестиций на производство, обустройство цехов и закупку сырья.
Поставлять древесину на предприятие будут приморские лесозаготовители.
По словам предпринимателей, значительную помощь открытии бизнеса окажут налоговые льготы и административные преференции, доступные резидентам ТОР на Дальнем Востоке: льготы на аренду земли, низкие страховые взносы, нулевые налоги на прибыль и имущество, а также льготное кредитование и маркетинговая поддержка.
Романов уверен, что проект будет успешно воплощён в жизнь — об этом свидетельствуют результаты исследования рынка.
«По оценкам маркетологов крупнейших мебельных ритейлеров IKEA и Hoff, в 2021 году доля отечественного производителя на мебельном рынке России достигнет 70%. При этом, по мнению экспертов, в данном бизнесе будет появляться все больше малых и средних предприятий. К тому же мы фиксируем возрастающий спрос на экологичную мебель с индивидуальным дизайном», — отметил предприниматель.
По его словам, все перечисленные факторы открывают перспективы для реализации проекта в сфере мебельного производства и позволят построить успешную бизнес-модель в Приморье.