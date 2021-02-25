Владивосток стал лидером по строительству нового жилья в России в 2020 году

«Запуски новых проектов в ДФО во втором полугодии 2020 года выросли в 2,7 раза по сравнению с ростом в 1,5 раза в среднем по России. В результате, прирост объемов строящегося жилья в 2020 году составил 9%, несмотря на ограничения, вызванные пандемией. В среднем по России этот показатель снизился на 13%», — рассказал управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь.