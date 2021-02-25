Власти Приморья занялись оздоровлением предприятий ЖКХ

Председатель Правительства Приморья Вера Щербина представила депутатам Законодательного собрания Приморья документ, в котором прописано, что предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги жителям края, в 2021 году предоставляется налоговая льгота в виде пониженной ставки — 1,1% по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за счет средств краевого и местных бюджетов. Эта ставка ниже базовой в два раза — сейчас она составляет 2,2%.