Власти Приморья занялись оздоровлением предприятий ЖКХ

Предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ жителям Приморского края, смогут воспользоваться льготой на уплату налогов на имущество. Теперь процентная ставка на этот вид обязательного платежа составит 1,1%. Соответствующий закон инициировал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве региона.
Председатель Правительства Приморья Вера Щербина представила депутатам Законодательного собрания Приморья документ, в котором прописано, что предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги жителям края, в 2021 году предоставляется налоговая льгота в виде пониженной ставки — 1,1% по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за счет средств краевого и местных бюджетов. Эта ставка ниже базовой в два раза — сейчас она составляет 2,2%.
«Проект закона подготовлен для оздоровления деятельности предприятий ЖКХ, обеспечения ими устойчивой финансово-хозяйственной деятельности», — отметила Вера Щербина.