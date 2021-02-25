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Власти Приморья занялись оздоровлением предприятий ЖКХ

25 февраля 2021, 05:16
Фото: Медиахолдинг1Mi
Налог на имущество для предприятий ЖКХ в Приморье снизили в два раза
Налог на имущество для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в Приморском крае снизили в два раза.
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Налоги

Предприятия, предоставляющие услуги ЖКХ жителям Приморского края, смогут воспользоваться льготой на уплату налогов на имущество. Теперь процентная ставка на этот вид обязательного платежа составит 1,1%. Соответствующий закон инициировал губернатор края Олег Кожемяко, сообщили «Золотому Рогу» в правительстве региона.

Председатель Правительства Приморья Вера Щербина представила депутатам Законодательного собрания Приморья документ, в котором прописано, что предприятиям ЖКХ, оказывающим услуги жителям края, в 2021 году предоставляется налоговая льгота в виде пониженной ставки — 1,1% по налогу на имущество организаций в отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание которых финансируется за счет средств краевого и местных бюджетов. Эта ставка ниже базовой в два раза — сейчас она составляет 2,2%.

«Проект закона подготовлен для оздоровления деятельности предприятий ЖКХ, обеспечения ими устойчивой финансово-хозяйственной деятельности», — отметила Вера Щербина.

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