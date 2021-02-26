Сотни гектаров земли вышли боком собственнику в Приморье

Оказалось, что землепользователем не выполняются мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация земель. Попросту говоря, весь участок зарос сорной травой высотой до 1,5 метров, деревьями и кустами высотой до 5 метров. Также на участке нет признаков того, что почва обрабатывается, на ней когда-либо работала сельхозтехника, как нет и следов выращивания сельхозкультур. Земля, судя по всему, давно заброшена.