zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 26 февраля 2021, 02:24

Published 26 февраля 2021, 02:24

Modified 20 августа, 12:46

Updated 20 августа, 12:46

Жительницу Приморья наказали за заброшенную землю

Сотни гектаров земли вышли боком собственнику в Приморье

26 февраля 2021, 02:24
Фото: Медиахолдинг1Mi. Жительницу Приморья наказали за заброшенную землю
Сюжет
Сельское хозяйство
Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области собственнику участка сельхозземель О. В. Соиной назначено наказание в виде административного штрафа за нарушение земельного законодательства.

Об этом сообщает ведомство.

Так, 7 декабря 2020 года во время внеплановой проверки сотрудники Уссурийского отдела по ветеринарному и карантинному фитосанитарному надзору Управления провели осмотр земельного участка, расположенного в районе села Павло-Федоровка Кировского района. Эта земля имеет статус сельскохозяйственного назначения и общую площадью 560,09 га.

Оказалось, что землепользователем не выполняются мероприятия по сохранению почв и их плодородия, защите сельхозугодий от зарастания сорными травами и кустарниками, в результате чего происходит деградация земель. Попросту говоря, весь участок зарос сорной травой высотой до 1,5 метров, деревьями и кустами высотой до 5 метров. Также на участке нет признаков того, что почва обрабатывается, на ней когда-либо работала сельхозтехника, как нет и следов выращивания сельхозкультур. Земля, судя по всему, давно заброшена.

Ведомство выдало собственнице предписание на устранение выявленных нарушений.

А после постановлением регионального Управления Россельхознадзора от 28 января 2021 года собственник участка Соина была признана виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 8.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В этой связи ей назначено наказание в виде административного штрафа.

Как сообщается, 24 февраля 2021 года решение вступило в законную силу.

Материалы по теме
Из Приморского края вывезли в Китай почти 100 тысяч «кубов» древесиныНалоговая ужесточила наказание для приморского бизнесаОт физалиса до кизила: Приморье импортирует ягоды из 15 стран мира
#Происшествия#Приморье#Сельское хозяйство#Новости#Штрафы#Законодательство#Земля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика