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Posted 3 марта 2021, 00:40

Published 3 марта 2021, 00:40

Modified 20 августа, 12:49

Updated 20 августа, 12:49

Экономическую перепись проведут в рядах приморского бизнеса весной

Экономическую перепись проведут в рядах приморского бизнеса весной

3 марта 2021, 00:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С 1 марта 2021 года в Приморье начался приём статистических отчётов от субъектов малого и среднего предпринимательства. Приём отчётов проводится в рамках экономической переписи за 2020 год — их можно подать до 30 апреля через Единый портал госуслуг, сообщили в краевом правительстве.

В минэкономразвития Приморского края отметили, что экономическая перепись субъектов МСП с началась 1 февраля. Заполнить и отправить анкету можно несколькими способами: заполнить анкету на бумаге, передать ее лично, отправить по почте в Приморскстат, или отправить данные в электронном виде на сайте Росстата, но для этого потребуется электронная подпись. Главное — необходимо сделать это до 1 апреля.

С 1 марта по 30 апреля анкету можно заполнить на портале Госуслуг — в этом случае юрлица могут отправить отчет при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи, а ИП — при наличии подтвержденной учетной записи. Участникам придет код подтверждения, который будет являться доказательством предоставления отчета.

«В формах нужно заполнить все поля без пропусков: о численности работников, выручке, видах деятельности, основных фондах. Если нет данных, поставьте в соответствующей графе 0. В десятичных дробях в качестве разделителя используйте точку. При наведении на знак „?“ рядом с текстом отобразится подсказка», — сообщили специалисты Приморскстата.

После подписи анкеты будут отправлены в Росстат. Подробную информацию можно узнать на сайте Приморскстата.

Как отметили в минэкономразвития, на заполнение анкеты у участника переписи не уйдёт много времени. Сообщается также, что отсутствие деятельности не является уважительной причиной для отказа от предоставления отчета.

Необходимую информацию и помощь специалистов предприниматели могут получить по телефонам: 8 (423) 243-28-95 или 243-25-41.

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