Экономическую перепись проведут в рядах приморского бизнеса весной

В минэкономразвития Приморского края отметили, что экономическая перепись субъектов МСП с началась 1 февраля. Заполнить и отправить анкету можно несколькими способами: заполнить анкету на бумаге, передать ее лично, отправить по почте в Приморскстат, или отправить данные в электронном виде на сайте Росстата, но для этого потребуется электронная подпись. Главное — необходимо сделать это до 1 апреля.