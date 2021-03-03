ВТБ расширил кредитный лимит АО «Терминал Астафьева»

«Поддержка инфраструктурных проектов в ведущих отраслях экономики страны — стратегическое направление работы ВТБ. Инвестиционное финансирование позволяет региональным компаниям воплощать в жизнь долгосрочные планы по модернизации. Строительство крытого терминала сыпучих грузов в Находке станет прорывом в развитии отечественной сферы технологий перевалки угля. Мы поддерживаем этот важный для социально-экономического развития и экологии Приморского края проект с самого начала его реализации. Уверен, что при финансовом участии ВТБ наш многолетний партнер „Терминал Астафьева“ в запланированные сроки успешно завершит его финальный этап», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.