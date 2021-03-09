Если вам немного за 30: Специалисты оценили шансы найти хорошую работу

«Во-первых, не стесняться своего возраста. Во-вторых, подумать о том, какие достоинства он вам дает. Часто именно неуверенность в себе все портит. В то же время, нужно быть готовым к вопросам о возрасте. Например, могут спросить, насколько вы владеете современными технологиями или современными знаниями в вашей профобласти, могут поинтересоваться и состоянием здоровья. В рассказе о себе стоит делать акцент на профессиональные характеристики и постараться показать, что вы полностью соответствуете всем параметрам вакансии, подкрепляйте свой рассказ реальными примерами из портфолио. Подумайте о том, что вы можете дать компании и почему именно вас нужно взять на эту позицию», — рассказала специалист HeadHunter Елена Волкова.