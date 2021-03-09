Если вам немного за 30: Специалисты оценили шансы найти хорошую работу

Posted 9 марта 2021, 04:57
Published 9 марта 2021, 04:57
Modified 20 августа, 12:52
Updated 20 августа, 12:52
С какими проблемами может столкнуться возрастной специалист при приеме на работу, разбирался «Золотой Рог».
Ни одна вакансия, размещенная на популярных приморских сайтах по поиску работы, не содержит отметки о возрасте. Это объясняется тем, что в 2013 году были внесены поправки в закон «О занятости населения в РФ». Именно они запрещают устанавливать возрастные ограничения при трудоустройстве. Однако некоторые приморцы в возрасте от 45 лет все равно получают отказ в трудоустройстве именно из-за возраста.
Чем же руководствуются работодатели, отказывая зрелым специалистам в приеме на работу? Некоторые считают, что взрослый человек имеет множество обременений типа семьи, нескольких кредитов, устоявшегося образа жизни, который не предполагает изменения ради исполнения рабочих задач. Другие специалисты по подбору, которые сами не так давно выпустились из высших учебных заведений, пугаются даты рождения, указанной в резюме. Причина — быстро меняющиеся требования. Ведь чем старше человек, тем больше вероятность того, что он плохо работает с компьютером, сложнее поддается обучению и тяжело находит общий язык с молодыми коллегами.
Как рассказала специалист по подбору персонала, много лет проработавшая в крупных компаниях Приморья, Алла Максименко, на работу не стремятся брать возрастных кандидатов по ряду причин.
«Зачастую у таких соискателей отсутствует цифровая грамотность и понимание таких привычных понятий как „мессенджер“, „скриншот“. Да и других сленговых слов, которые часто используются в работе. Также они не отличаются скоростью ума, и некоторую работу, которую молодой специалист на этом месте может сделать за два часа, они будут делать день. Помимо этого, они привередливы в заработной плате и могут не соблюдать субординацию с молодым начальником. Зато таких людей можно смело брать на те должности, где нужно работать руками. Если человек в ручном труде профессионал, то он будет ценным кадром», — рассказала HR-специалист.
Как рассказывают специалисты дальневосточного отделения компании HeadHunter, отношение к возрастным сотрудникам постепенно становится менее предвзятым. Нынешние 50-летние очень отличаются от 50-летних начала 2000-х. Сегодня люди в возрасте более активны, многие, как и в молодости, заинтересованы в профессиональном развитии и не намерены завершать карьеру, кроме того, есть те, кто успешно освоил современные технологии. Часто руководители и HR-директора сами старше 45-ти лет, они не считают себя стариками, а потому готовы рассматривать кандидатов предпенсионного возраста. На первое место выходит профессионализм, опыт, личная энергия, желание развиваться.
«Как правило, соискателям в возрасте от 50 лет проще найти работу в тех отраслях, где требуются многолетний опыт и узкая экспертиза — это очевидные конкурентные преимущества старшего поколения. Если работодатель видит настоящего профессионала, знатока своего дела, энергичного и заинтересованного в результате, то он не обращает внимания на возраст. Кроме того, в некоторых случаях, например, при подборе кандидатов на руководящие позиции или позиции, подразумевающие наставничество, компаниям нужны люди, которые смогут быстро завоевать авторитет — тут возрастные соискатели всегда в плюсе. И, конечно, достаточно просто трудоустроиться в сфере неквалифицированного труда. Да, сегодня многие соискатели старше 45 лет по-прежнему жалуются на возрастную дискриминацию — она, конечно, есть, но все-таки доля приглашений таких кандидатов на собеседования или непосредственно на работу потихоньку растет», — отмечает директор дальневосточного филиала HeadHunter Ксения Аверина.
Интересно, что по данным опроса, который провела служба исследований hh.ru в июне 2020 года, возраст кандидата находится лишь на 7 месте среди критериев, на которые смотрит рекрутер. Так что это, как правило, не первоочередной фактор, но значение он имеет. Тот же опрос показал, что 41% работодателей отказывали кандидатам из-за возраста.
Между тем, и 20% работодателей рассказали, что они сталкивались с ситуациями, когда соискатели врали в резюме о возрасте. Данные из того же опроса говорят о том, что для большинства компаний любая ложь в резюме — достаточный повод, чтобы отказать кандидату.
Если судить по резюме, размещенным на популярных порталах по поиску работы, то в Приморском крае соискатели от 45 лет чаще всего ищут работу в следующих отраслях: «Транспорт, логистика», «Производство, сельское хозяйство», «Продажи», «Строительство, недвижимость», «Бухгалтерия», «Административный персонал», «Высший менеджмент». Реже всего — в областях «Страхование», «Инсталляции», «Сервис», «Консультирование», «Спорт и фитнес». При этом 83% возрастных соискателей рассматривают предложения с полной занятостью, и лишь 12% готовы на частичную занятость. Около 39% претендуют на зарплату 40-85 тысяч рублей, 9% соискателей в возрасте хотят зарплату от 85 до 130 тысяч, и только 30% — до 40 тысяч.
Как рассказывают специалисты HeadHunter, у граждан предпенсионного возраста есть ряд преимуществ, среди которых заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, наличие ценного багажа знаний и опыта, широкий круг профессиональных связей. Также ищущие работу граждане от 45+ готовы передавать свой опыт другим молодым специалистам; они олицетворяют авторитет компании, к ним прислушиваются партнеры и клиенты
А вот ключевыми недостатками пенсионеров, по мнению работодателей, являются отсутствие гибкости в работе, стереотипность мышления, отсутствие психологической гибкости для адаптации к новому, а также плохое понимание современных технологий.
Так какие же рекомендации нужно соблюдать тем, кто хочет найти работу после 45 лет? Специалисты в области HR советуют немного подготовиться к собеседованию и подумать над рассказом о себе потенциальному работодателю.
«Во-первых, не стесняться своего возраста. Во-вторых, подумать о том, какие достоинства он вам дает. Часто именно неуверенность в себе все портит. В то же время, нужно быть готовым к вопросам о возрасте. Например, могут спросить, насколько вы владеете современными технологиями или современными знаниями в вашей профобласти, могут поинтересоваться и состоянием здоровья. В рассказе о себе стоит делать акцент на профессиональные характеристики и постараться показать, что вы полностью соответствуете всем параметрам вакансии, подкрепляйте свой рассказ реальными примерами из портфолио. Подумайте о том, что вы можете дать компании и почему именно вас нужно взять на эту позицию», — рассказала специалист HeadHunter Елена Волкова.
Эксперт также советует соискателям в возрасте от 45 лет развиваться, повышать квалификацию и осваивать новые навыки, так как профессионалы всегда в цене, а возможностей для самообразования сегодня очень много. Потенциальному работодателю важно знать, что будущий сотрудник не отстает от трендов и способен продемонстрировать знания в своей отрасли.
Необходимо следить за своим здоровьем, чтобы работодатель не переживал за низкую выносливость и слабость возрастного сотрудника. И самое главное — нужно грамотно составить резюме, чтобы потенциальное начальство смогло верно сделать первый вывод о своем будущем сотруднике.
Кроме того, лучше устраиваться в крупные предприятия, где работает большое количество человек. Именно в таких организациях риск быть самым возрастным сотрудником уменьшается, есть возможность стать наставником для молодых специалистов.
«Это правда: чем больше организация, тем разновозрастнее ее сотрудники. Потому что в крупных компаниях пересекаются несколько сфер, здесь много вакансий разных квалификаций. Корпорации легче переносят издержки на социальные выплаты и кадровые ошибки», — рассказала директор по внешним коммуникациям рекрутингого агентства Елена Кадырова.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ.