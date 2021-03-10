Энергетики бьют тревогу: Жители Приморья должны прекратить самоуправство

Таким образом энергетики смогут оградить жителей Надеждинского района от действий недобросовестных потребителей, самовольно увеличивающих мощность. Из-за этих абонентов сегодня страдают многие населённые пункты района. Потребление мощности выше объема, согласованного с сетевой организацией, имеет негативные последствия для всех, кто проживает рядом с недобросовестным потребителем – происходят частые отключения электроэнергии, падение или перепады напряжения в сети, что нередко становится причиной поломки бытовых электроприборов.