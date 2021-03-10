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Posted 10 марта 2021, 05:22

Published 10 марта 2021, 05:22

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

Самовольное увеличение мощностей приводит к серьезным проблемам

Энергетики бьют тревогу: Жители Приморья должны прекратить самоуправство

10 марта 2021, 05:22
Фото: Медиахолдинг1Mi. Самовольное увеличение мощностей приводит к серьезным проблемам
Сюжет
Электроэнергия
Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в группу РусГидро) направляют потребителям Надеждинского района уведомления о необходимости подачи заявок на увеличение мощности.

В случае отказа сетевая организация приступит к ограничению мощности потребителей до уровня, указанного в документах на технологическое присоединение.

Таким образом энергетики смогут оградить жителей Надеждинского района от действий недобросовестных потребителей, самовольно увеличивающих мощность. Из-за этих абонентов сегодня страдают многие населённые пункты района. Потребление мощности выше объема, согласованного с сетевой организацией, имеет негативные последствия для всех, кто проживает рядом с недобросовестным потребителем – происходят частые отключения электроэнергии, падение или перепады напряжения в сети, что нередко становится причиной поломки бытовых электроприборов.

Как сообщает пресс-служба компании, в январе и феврале специалисты филиала проводили регулярные рейды в самых проблемных населенных пунктах Надеждинского района - п. Соловей Ключ и с. Прохладном. По итогам проверок в адрес 59 жителей поселка направлены уведомления о необходимости увеличения потребляемой мощности. Такие рейды в Надеждинском районе будут проходить постоянно.

Списки адресов, по которым зафиксировано самовольное увеличение потребляемой мощности переданы в администрацию Надеждинского района. Кроме того, в связи с динамичной индивидуальной жилой застройкой энергетики обратились к главе Надеждинского района о необходимости активных разъяснений населению негативных последствий самовольного увеличения мощности.

Напомним, минувшей зимой безответственное увеличение мощности отдельными потребителями привело к большому количеству жалоб населения на низкое напряжение в сети и частым отключениям электроэнергии в некоторых населенных пунктах Надеждинского района.

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#Общество#Приморье#Энергетика#Новости#Электроэнергия
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