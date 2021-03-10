Минпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионов

Как отметил эксперт, сейчас организации системы образования сами определяют зарплаты и устанавливают условия. Из-за этого в России появилось очень много моделей оплаты труда в сфере образования, усложнились расчёты и единый подход в определении зарплат и компенсаций был уничтожен.