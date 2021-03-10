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Posted 10 марта 2021, 00:26

Published 10 марта 2021, 00:26

Modified 20 августа, 12:53

Updated 20 августа, 12:53

Минпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионов

Минпросвещения предложило сделать единую зарплату учителям на уровне регионов

10 марта 2021, 00:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Минпросвещения РФ предложило уравнять зарплату учителям на региональном уровне. В отдельном субъекте федерации предложили сделать единый оклад для всех образовательных учреждений, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Андрея Милехина.

«Наши предложения в части совершенствования оплаты труда педагогических работников, которые поддержаны членами экспертной группы, созданной при министерстве, сводятся к следующим тезисам: ставки, заработные платы и должностные оклады работников устанавливаются в единых размерах для всех организаций субъекта РФ», — заявил Милехин.

Определение зарплаты и должностного оклада сотрудников будет устанавливаться в зависимости от сложности труда, квалификации. По словам Милехина, компенсации в этой системе предусмотрены, отдельные субъекты также могут устанавливать дополнительные выплаты.

«Предложенные подходы к оплате труда должны обеспечить фиксированную гарантированную минимальную оплату, ставку, оклад на уровне субъекта, равноценную для всех педагогических работников, выполняющих одни и те же функции», — отметил директор департамента.

Как отметил эксперт, сейчас организации системы образования сами определяют зарплаты и устанавливают условия. Из-за этого в России появилось очень много моделей оплаты труда в сфере образования, усложнились расчёты и единый подход в определении зарплат и компенсаций был уничтожен.

Работа по таким моделям привела к ряду проблем. Самая существенная, по словам Милехина — размеры ставок, которые могут отличаться даже в одном субъекте, хотя подразумевают одинаковые затраты труда. Кроме того, значения ставок — ниже прожиточного минимума.

Вторая проблема — упорядочивание основных компенсационных и стимулирующих выплат. По словам специалистов, эта проблема требует системного решения.

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#Общество#Наука и образование#Приморский край#Владивосток#Новости#Зарплата#Учитель#Педагог
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