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Posted 10 марта 2021, 07:45

Published 10 марта 2021, 07:45

Modified 20 августа, 12:54

Updated 20 августа, 12:54

Торговые площадки в пятницу откроются в районе железнодорожного вокзала

Новая ярмарка появится во Владивостоке

10 марта 2021, 07:45
Фото: Медиахолдинг1Mi. Торговые площадки в пятницу откроются в районе железнодорожного вокзала
Сюжет
Продукты
Новая площадка для проведения ярмарок появилась во Владивостоке. Уже в эту пятницу, 12 марта, свежие продукты можно будет приобрести на улице Верхнепортовой, 2г — в районе железнодорожного вокзала.

Ярмарка на ж/д вокзале будет работать в пятницу, в период с 10 утра до 18 вечера.

В субботу и воскресенье, 13 и 14 марта соответственно, вновь откроется продовольственная ярмарка на улице Жигура, в районе бывшего трамвайного кольца.

Время работы ярмарки в субботу — с 9 до 18 часов, в воскресенье — с 9 до 17.

«На ярмарках приморские предприниматели предложат свежие мясные и рыбные продукты, замороженную ягоду, картофель и другие овощи, соленья и дикоросы, мёд, молочные продукты, а также хлебобулочные и кондитерские изделия», — сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Сотрудники мэрии приглашают жителей и гостей города посетить ярмарку.

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#Экономика#Приморский край#Владивосток#Новости#Торговля#Ярмарка#Продукты
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