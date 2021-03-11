Шесть городов Приморья признали самыми открытыми для ведения бизнеса

«Хочу поблагодарить Уссурийск, который является лидером рейтинга по внедрению муниципального стандарта уже 1,5 года — в городе этим направлением занимается сам глава, поэтому и показатели на высоте. Мы можем ставить эту работу в пример — если бы все территории так подходили к реализации стандарта, мы могли бы претендовать на лидирующие позиции во всей России. Отдельно хотелось бы отметить Яковлевский район, который за год он показал динамику в 12 позиций и сейчас находится на седьмом месте. Это лучший показатель среди муниципальных районов. На 28% продвинулся Ольгинский район (+26 позиций в рейтинге). На 18% — Красноармейский район. Это еще раз доказывает, что не важно, где вы находитесь географически, чтобы показывать достойные результаты, если есть вовлеченность главы и понимание команды», — заявила председатель краевого Правительства Вера Щербина.