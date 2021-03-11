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Posted 11 марта 2021, 07:13

Published 11 марта 2021, 07:13

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

Шесть городов Приморья признали самыми открытыми для ведения бизнеса

Шесть городов Приморья признали самыми открытыми для ведения бизнеса

11 марта 2021, 07:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В правительстве Приморья рассказали, что в 2020 году шесть муниципалитетов края выполнили все задачи по улучшению бизнес среды и обеспечению благоприятного инвестиционного климата на 100%.

«Улучшение инвестиционного климата и создание благоприятной среды для ведения бизнеса — одно из основных направлений политики Правительства Приморья. Краевые власти ведут регулярную работу по совершенствованию услуг для предпринимателей, оказывают поддержку предприятиям и стараются поддерживать открытый диалог с бизнес-сообществом. Территории региона в своей работе по улучшению делового климата руководствуются муниципальным инвестиционным стандартом — его внедряют в Приморье уже несколько лет. Каждому муниципалитету на год ставится несколько десятков задач, выполнение которых оценивают краевые власти», — рассказали в пресс-службе правительства региона.

По итогам работы будет составлен рейтинг, результаты которого формируются с учётом оценки бизнес-сообщества — это даёт возможность составить полную картину того, как обстоят дела на местах на самом деле.

В 2020 году лидерами стали Уссурийск, Арсеньев, Спасск-Дальний, Артем, Владивосток, Дальнегорск — эти муниципалитеты выполнили на 100% все поставленные задачи и мероприятия муниципального стандарта.

«Хочу поблагодарить Уссурийск, который является лидером рейтинга по внедрению муниципального стандарта уже 1,5 года — в городе этим направлением занимается сам глава, поэтому и показатели на высоте. Мы можем ставить эту работу в пример — если бы все территории так подходили к реализации стандарта, мы могли бы претендовать на лидирующие позиции во всей России. Отдельно хотелось бы отметить Яковлевский район, который за год он показал динамику в 12 позиций и сейчас находится на седьмом месте. Это лучший показатель среди муниципальных районов. На 28% продвинулся Ольгинский район (+26 позиций в рейтинге). На 18% — Красноармейский район. Это еще раз доказывает, что не важно, где вы находитесь географически, чтобы показывать достойные результаты, если есть вовлеченность главы и понимание команды», — заявила председатель краевого Правительства Вера Щербина.

Между тем, в Хасанском районе, Тернейском и Анучинском округах зарегистрирована отрицательная динамика. По мнению специалистов, это связано с проблемами в градостроительстве и популяризации предпринимательской деятельности.

В этой связи, в правительстве приняли решение в 2021 году изменить стандарт — так, он ляжет в основу достижения показателей эффективности Губернатора региона по увеличению количества занятых в малом и среднем бизнесе.

«Стандарт фактически себя исчерпал. Подавляющие большинство территорий выполняют его на 90% и выше. Это означает, что коллеги умеют, понимают и знают, как работать. Предлагаем закончить со стандартом как проектом, но оставить его смысловые аспекты», — сказал глава агентства проектного управления Николай Стецко.

По словам главы правительства Приморья, все планы на 2021 год сформировались с участием предпринимателей, с учётом их замечаний и пожеланий.

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