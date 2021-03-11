Суд взыскал с осужденного экс-чиновника в Приморье 32 миллиона рублей

Суд установил, что в 2011–2013 годах глава муниципалитета массово передавал районные земли в собственность граждан. Земли выдавались под некапитальные объекты недвижимости, которые оказались несоизмеримы с площадями выданных участков. Земли были гораздо больше, чем постройки, участки предоставлялись без проведения аукционов по льготной цене. В результате из распоряжения администраций Хасанского района, Славянки, Зарубино, Краскино, Приморского, Посьета, Барабаша и Безверхово незаконно выбыло порядка 300 земельных участков.