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Posted 11 марта 2021, 07:59

Published 11 марта 2021, 07:59

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

Чиновник своими действиями причинил ущерб муниципалитету

Суд взыскал с осужденного экс-чиновника в Приморье 32 миллиона рублей

11 марта 2021, 07:59
Фото: Медиахолдинг1Mi. Чиновник своими действиями причинил ущерб муниципалитету
Сюжет
Суд
Приморский суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего главы Хасанского района 32 миллионов рублей в качестве компенсации ущерба, причинённого должностным преступлением.

В 2018 году Хасанский районный суд признал бывшего чиновника виновным в уголовном преступлении по статье «Превышение должностных полномочий». Тогда, признав подсудимого виновным, суд назначил ему 4 года общего режима, с лишением права занимать административные должности на 3 года. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Суд установил, что в 2011–2013 годах глава муниципалитета массово передавал районные земли в собственность граждан. Земли выдавались под некапитальные объекты недвижимости, которые оказались несоизмеримы с площадями выданных участков. Земли были гораздо больше, чем постройки, участки предоставлялись без проведения аукционов по льготной цене. В результате из распоряжения администраций Хасанского района, Славянки, Зарубино, Краскино, Приморского, Посьета, Барабаша и Безверхово незаконно выбыло порядка 300 земельных участков.

В результате муниципальному району и поселениям был нанесён ущерб на сумму более 32 миллионов рублей — прокурор вышел с иском в суд о взыскании этой суммы с обвиняемого.

Напомним, Александр Нарыжный, занимая должность главы Хасанского муниципального района Приморского края, являясь высшим должностным лицом муниципального образования, превысил должностные полномочия, умышленно совершив действия, явно выходящие за пределы своих полномочий и повлекшие существенные нарушения прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом, интересов общества и государства с причинением тяжких последствий, выразившихся в причинении крупного материального ущерба муниципальному образованию.

Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объёме. Правоохранители проконтролируют исполнение судебного акта после его вступления в законную силу.

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