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Posted 12 марта 2021, 00:07

Published 12 марта 2021, 00:07

Modified 20 августа, 12:55

Updated 20 августа, 12:55

Здесь запретят остановку автомобилей

А так можно было? - На одной из улиц Владивостоке навсегда ликвидируют пробку

12 марта 2021, 00:07
Фото: Медиахолдинг1Mi. Здесь запретят остановку автомобилей
Сюжет
Дороги
В районе улицы Нерчинской, 2 во Владивостоке запретят остановку автомобилей и транспорта по обеим сторонам дороги, сообщили в пресс-службе мэрии приморской столицы.

По словам специалистов, припаркованные на этом участке автомобили мешают и создают серьёзные помехи другим участникам дорожного движения. В этой связи сотрудники администрации и ГИБДД Владивостока приняли совместное решение — установить на участке знаки, запрещающие остановку автотранспорта по обеим сторонам дороги. Знаки появятся на Нерчинской в ближайшее время.

Представители мэрии отметили, что на неудобства на данном участке много раз жаловались местные жители и гости микрорайона — из-за припаркованных по краям дороги автомобилей встречные потоки не могут свободно разъехаться.

«Проведён дополнительный мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке в районе дома № 2 на улице Нерчинской знаков «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Дороги#Автомобили
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