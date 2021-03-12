А так можно было? - На одной из улиц Владивостоке навсегда ликвидируют пробку

Posted 12 марта 2021, 00:07
Published 12 марта 2021, 00:07
Modified 20 августа, 12:55
Updated 20 августа, 12:55
По словам специалистов, припаркованные на этом участке автомобили мешают и создают серьёзные помехи другим участникам дорожного движения. В этой связи сотрудники администрации и ГИБДД Владивостока приняли совместное решение — установить на участке знаки, запрещающие остановку автотранспорта по обеим сторонам дороги. Знаки появятся на Нерчинской в ближайшее время.
Представители мэрии отметили, что на неудобства на данном участке много раз жаловались местные жители и гости микрорайона — из-за припаркованных по краям дороги автомобилей встречные потоки не могут свободно разъехаться.
«Проведён дополнительный мониторинг дорожной ситуации и принято решение об установке в районе дома № 2 на улице Нерчинской знаков «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Фотовидеофиксация», — рассказали в городском управлении дорог и благоустройства