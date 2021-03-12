А так можно было? - На одной из улиц Владивостоке навсегда ликвидируют пробку

По словам специалистов, припаркованные на этом участке автомобили мешают и создают серьёзные помехи другим участникам дорожного движения. В этой связи сотрудники администрации и ГИБДД Владивостока приняли совместное решение — установить на участке знаки, запрещающие остановку автотранспорта по обеим сторонам дороги. Знаки появятся на Нерчинской в ближайшее время.