Жители о. Русского попросили «оградить» их от приезжих

6 февраля глава Владивостока Олег Гуменюк провел сразу несколько встреч с жителями Русского острова. На встрече также присутствовали представители Государственной жилищной инспекции Приморского края, управления содержания жилфонда городской администрации и административно-территориального управления района.

На встрече с главой города жители этих домов попросили также рассмотреть возможностью установки дорожных знаков, сообщает администрация Владивостока. «Очень часто из-за приезжающих на отдых мы вынуждены стоять в пробках по полчаса. Было бы хорошо, если вдоль дороги были бы установлены знаки, запрещающие парковку. Ещё нам необходимо установить знаки приоритета на перекрёстке. Много спорных случаев возникает здесь», — попросили люди. Обсудили жители с главой Владивостока и другие вопросы, в том числе энергоснабжения и вывоза мусора. Как добавили представители административно-территориального управления района, сменить управляющую компанию также хотят жители Шигино, 79, Подножье, 28 и 32, Школьной, 30. Жителям рассказали о проведении данной процедуры. Специалисты добавили, что администрация Владивостока всегда готова помочь горожанам отстоять свои интересы и при необходимости сменить управляющую компанию. Если у них возникают вопросы по работе управляющей организации, а сама управляющая организация на них не отвечает и не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.

