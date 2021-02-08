Жители о. Русского попросили «оградить» их от приезжих

Специалисты добавили, что администрация Владивостока всегда готова помочь горожанам отстоять свои интересы и при необходимости сменить управляющую компанию. Если у них возникают вопросы по работе управляющей организации, а сама управляющая организация на них не отвечает и не реагирует, можно обращаться в управление содержания жилого фонда администрации города, официальные аккаунты мэрии в соцсетях или через электронную приемную.