В России началась Декларационная кампания

Прежде чем начать заполнять декларацию, налогоплательщику необходимо получить электронную подпись. Формируется она в Личном кабинете. Пользователю, после входа в свою учётную запись, нужно войти в раздел «Профиль» и пройти по строчке «Получение сертификата ключа проверки электронной подписи». Как только сертификат будет сформирован, физическому лицу придёт сообщение о том, что он выпущен успешно.