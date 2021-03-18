Участники из Владивостока стали финалистами президентской программы

«В этот раз география участников максимально обширна и представлена не только столицами регионов, но и малыми городами. Почти половина участников работают в местных или региональных администрациях, представляя профильные органы власти и центры компетенций, от деятельности которых напрямую зависит качество среды в российских городах. По опыту двух предыдущих наборов можно предположить, что многих выпускников по окончании программы может ожидать переезд в другой регион, именно в те точки роста, где местные власти рассматривают качество городского и территориального развития среди приоритетов своей деятельности. Мы стремимся, чтобы эту логику начали разделять все регионы и города нашей страны, и выпускники программы были бы в первую очередь востребованы на местах», — рассказал гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.