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Posted 19 марта 2021, 07:00

Published 19 марта 2021, 07:00

Modified 20 августа, 13:01

Updated 20 августа, 13:01

Избитый криминальными элементами Находки Константин Шевкин рассказал о своем состоянии

Избитый криминальными элементами Находки Константин Шевкин рассказал о своем состоянии

19 марта 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Пострадавший в результате нападения бывший чиновник Находки Константин Шевкин рассказал, что его били не трубой и, воспользовавшись его беспомощностью, прыснули неизвестным веществом в лицо.

Сотрудник общественной организации «Делаю город лучше» Константин Шевкин сейчас уже вышел из медицинского учреждения и его здоровью ничего не угрожает. «Золотому Рогу» мужчина рассказал подробности неприятного инцидента, который произошел с ним сегодня утром.

«Удар пришелся в височно-челюстную часть голову. От чего я на некоторое время потерял сознание. И в этот момент мне напшикали в лицо чем-то вонючим и едким», — рассказал пострадавший от неизвестных лиц Константин Шевкин.

Также он добавил, что не намерен спускать данный инцидент «на тормозах» и уже обратился к правоохранительным органам.

«Я уже написал заяление в полицию, а также был в бюро судмедэкспертизе», — добавил Шевкин.

Напомним, как сообщал «Золотой Рог» ранее, утром в Находке избили бывшего руководителя отдела по работе со СМИ администрации Находкинского городского округа Константина Шевкина.

Знакомые с ситуацией считают, что целью нападения был не сам Шевкин, а депутат Находкинской городской Думы Татьяна Белоногова. Именно в её команду входит пострадавший от действий злоумышленников Константин.

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#Происшествия#Приморский край#Новости
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