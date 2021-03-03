Жителей Находки не выпускают из бараков в новые квартиры

Ситуация острая: программа ликвидации аварийных бараков на мысе Астафьева в Находке находится под угрозой срыва. Речь идет о двух домах-бараках.
В первом случае, несмотря на то что жильцы давно расселены, снести здания невозможно из-за отсутствия кадастровых границ объектов. Дело всего лишь за подписанным актом о границах — но мэрия тянет время.
Стоит отметить, что эта ситуация длится уже четыре года. Два двухэтажных здания без воды и прочих удобств расположены непосредственно у порта, и когда «Терминал Астафьева» начал осуществлять социальную программу помощи находкинцам, в первую очередь внимание было направлено на жильцов этих домов.
Начиная с 2018 года по этой программе 47 семей переехали из аварийного жилья с мыса Астафьева в новые квартиры в разных районах Находки. Терминал выкупал жильё у собственников, а частью неприватизированных квартир по сей день владеет мэрия. Заключив соглашение, «Терминал Астафьева» и администрация Находки продолжат сообща владеть земельными участками, где расположены дома.
Однако на совершенно законных основаниях после расселения аварийные дома подлежат сносу и снятию с кадастрового учёта. Но нельзя просто так снести дом: нужен акт согласования границ земельного участка, который будет огорожен при сносе, и межевой план, который после установления границ направляется в Росреестр. Однако акт застрял где-то в коридорах городской администрации — и это не имеет логичных объяснений. Затрудняя доведение проекта до конца, мэрия фактически нарушает заключённое с терминалом соглашение. Стивидорная компания готова полностью осуществить демонтаж строений, однако не может приступить к работам. Тем временем находкинцы всё чаще недоумевают — когда же закончится эпопея с бараками на улице Астафьева? Из-за проволочек мэрии «Терминал Астафьева» вынужден приостановить программу расселения второго барака по адресу Астафьева, 5 — и, конечно, жильцы этого дома недовольны тем, что перспектива получить новую квартиру для них отодвигается.
Ранее сообщалось, что дома № 3 и 5 должны были расселить ещё в 70-х годах, они буквально вплотную расположены к границе промышленной зоны. «Терминал Астафьева» решил взять на себя решение этой острой социальной проблемы: сначала помог с проведением экспертизы, которая и признала дома аварийными, а после занялся приобретением квартир. и совершенно точно, если бы не помощь стивидора, людям ещё несколько лет пришлось бы ждать очереди на расселение. «Терминал Астафьева» совместно с администрацией Находкинского ГО и общественным движением «Народная экспертиза» нашли механизмы государственно-частного партнёрства.