Жителей Находки не выпускают из бараков в новые квартиры

Однако на совершенно законных основаниях после расселения аварийные дома подлежат сносу и снятию с кадастрового учёта. Но нельзя просто так снести дом: нужен акт согласования границ земельного участка, который будет огорожен при сносе, и межевой план, который после установления границ направляется в Росреестр. Однако акт застрял где-то в коридорах городской администрации — и это не имеет логичных объяснений. Затрудняя доведение проекта до конца, мэрия фактически нарушает заключённое с терминалом соглашение. Стивидорная компания готова полностью осуществить демонтаж строений, однако не может приступить к работам. Тем временем находкинцы всё чаще недоумевают — когда же закончится эпопея с бараками на улице Астафьева? Из-за проволочек мэрии «Терминал Астафьева» вынужден приостановить программу расселения второго барака по адресу Астафьева, 5 — и, конечно, жильцы этого дома недовольны тем, что перспектива получить новую квартиру для них отодвигается.