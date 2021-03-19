Популярность кредиток в Приморье выросла

«В необеспеченном кредитовании банки по-прежнему придерживаются консервативной кредитной политики. По этой причине они предоставляют кредитные карты, прежде всего, тем заемщикам, долговая нагрузка и Персональный кредитный рейтинг (ПКР) которых находятся на высоком уровне. Вместе с тем, мы видим, что темпы выдачи кредитных карт постепенно восстанавливаются. Так, сокращение в феврале 2021 года составило всего 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом восстановление сегмента кредитных карт, прежде всего, связано с их технологичностью и удобством. Здесь банки могут эффективно управлять кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, а заемщики получают привлекательные условия по „кредиткам“ (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т. д.)», — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.