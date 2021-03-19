В Приморье распределили квоты для традиционного рыболовства

«Для традиционного рыболовство распределили более 8,6 тонны рыбы. В том числе более 4,8 тонны тайменя в Красноармейском районе, гольца — 2,37 тонны в Тернейском округе и 1,35 тонны корюшки в Ольгинском районе», — рассказали в ведомстве.