Коренные народы Приморья вакцинируют от COVID-19

«Открытие пункта вакцинации в селе Красный Яр особенно это удобно для пожилых людей, которые хотели бы вакцинироваться, но из-за тяжёлой дороги и серьезной для пенсионеров стоимости проезда отказывались ехать. Сегодня все желающие смогут бесплатно сформировать приобретённый иммунитет против коронавирусной инфекции, поэтому с уверенностью можно сказать: личное благополучие, и благополучие окружающих в руках самих сельчан», — рассказал директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.