Коренные народы Приморья вакцинируют от COVID-19

Село Красный Яр находится более чем в 600 километрах от Владивостока — из-за большого расстояния представители коренных народов Приморья не могут получить прививку от COVID-19.
В этой связи, губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил создать прививочный кабинет в участковой больнице муниципалитета. Оборудовать кабинет помог национальный парк «Бикин», а сотрудники ООПТ купили и установили холодильную камеру для хранения вакцины.
Чтобы провести вакцинацию в селе, удалённого от приморской столицы и от районного центра из центральной районной больницы Пожарского района Лучегорска к коренным жителям выехали врач и фельдшер скорой помощи. Вакцина была погружена и доставлена оперативно и без потерь активных свойств.
«Открытие пункта вакцинации в селе Красный Яр особенно это удобно для пожилых людей, которые хотели бы вакцинироваться, но из-за тяжёлой дороги и серьезной для пенсионеров стоимости проезда отказывались ехать. Сегодня все желающие смогут бесплатно сформировать приобретённый иммунитет против коронавирусной инфекции, поэтому с уверенностью можно сказать: личное благополучие, и благополучие окружающих в руках самих сельчан», — рассказал директор национального парка «Бикин» Алексей Кудрявцев.
На данный момент медики привили 38 человек, в числе которых 24 жителя Красного Яра и 14 жителей сёл Ясеневый и Соболиный, расположенных рядом.