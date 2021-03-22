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Posted 22 марта 2021, 05:48

Published 22 марта 2021, 05:48

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

На строительство собственного дома одобрен кредит почти в 6 миллионов руб.

В Приморском крае оформили первую льготную ипотеку на строительство дома

22 марта 2021, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi. На строительство собственного дома одобрен кредит почти в 6 миллионов руб.
Сюжет
Строительство
Семья из Приморья оформила ипотеку под 6,1% в банке «ДОМ.РФ». На строительство собственного дома молодым родителям одобрен кредит почти в 6 миллионов рублей, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края.

Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, АО «Банк ДОМ.РФ» провел первое подписание по программе «Льготное ИЖС».

«Первая льготная ипотека оформлена на семью с ребенком. На строительство индивидуального жилья им одобрен кредит в 5,7 миллиона рублей», — подчеркнули специалисты. Строительство дома будет осуществлять подрядчик, получивший аккредитацию в банке — ИП Семенович Д.

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