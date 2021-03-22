В Приморском крае оформили первую льготную ипотеку на строительство дома

Posted 22 марта 2021, 05:48
Published 22 марта 2021, 05:48
Modified 20 августа, 13:03
Updated 20 августа, 13:03
Как сообщили в министерстве строительства Приморского края, АО «Банк ДОМ.РФ» провел первое подписание по программе «Льготное ИЖС».
«Первая льготная ипотека оформлена на семью с ребенком. На строительство индивидуального жилья им одобрен кредит в 5,7 миллиона рублей», — подчеркнули специалисты. Строительство дома будет осуществлять подрядчик, получивший аккредитацию в банке — ИП Семенович Д.