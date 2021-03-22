В Приморском крае оформили первую льготную ипотеку на строительство дома

Сюжет Строительство

Семья из Приморья оформила ипотеку под 6,1% в банке «ДОМ.РФ». На строительство собственного дома молодым родителям одобрен кредит почти в 6 миллионов рублей, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства края.