Владивосток стал лидером по строительству нового жилья в России в 2020 году

В 2020 году Дальний Восток стал единственным регионом с ростом объёмов строящегося жилья. Городом-лидером по строительству в ДФО стал Владивосток, благодаря программе «Дальневосточная ипотека».

«Запуски новых проектов в ДФО во втором полугодии 2020 года выросли в 2,7 раза по сравнению с ростом в 1,5 раза в среднем по России. В результате, прирост объемов строящегося жилья в 2020 году составил 9%, несмотря на ограничения, вызванные пандемией. В среднем по России этот показатель снизился на 13%», — рассказал управляющий директор ДОМ.РФ по Дальнему Востоку Александр Левинталь. Левиниталь отметил, что сейчас в ДФО строится 2,2 миллиона квадратных метров жилья в 12 городах, где проживает 60% населения округа. При этом 79% всего строительства происходит в четырёх городах: Владивосток (40%), Хабаровск (18%), Якутск (11%) и Улан-Удэ (10%). В рамках программы «Дальневосточной ипотеки» в 2020 году банки выдали 12,6 тысяч кредитов на жильё на общую сумму 45,3 миллиарда рублей. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составила 1,8% при максимальной 2%. «Результаты прошлого года показали, что программа субсидирования ипотечной ставки положительно сказываются на жилищном строительстве. Дальневосточная ипотека действительно подстегнула спрос, что привело к сокращению предложения на рынке жилья ДФО и отразилось на стоимости квадратного метра. Но одновременно, активизировалось и строительство жилья, что является важным условием развития округа», — сообщил Александр Левинталь. Программа Дальневосточной ипотеки была запущена в 2019 году. В её рамках молодые семьи могут получить ипотечный кредит под 2% годовых на квартиру в новостройке или во вторичке, в сельских поселениях ДФО и на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа. Программа действует до конца 2024 года.

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