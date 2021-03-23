Рост цен на топливо в Приморье продолжается

Как сообщает «Интефакс» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), на прошлой неделе цены на АЗС продолжали расти во всех округах России без исключений. При этом лидером по темпам роста стоимости горючего стал Дальний Восток.