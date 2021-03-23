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Posted 23 марта 2021, 06:58

Published 23 марта 2021, 06:58

Modified 20 августа, 13:04

Updated 20 августа, 13:04

Сильнее всего рост цен ощущается в дальневосточных регионах

Рост цен на топливо в Приморье продолжается

23 марта 2021, 06:58
Фото: Медиахолдинг1Mi. Сильнее всего рост цен ощущается в дальневосточных регионах
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Цены
В России девятую неделю подряд наблюдается рост розничных цен на моторное топливо. Сильнее всего он ощущается в дальневосточных регионах.

Как сообщает «Интефакс» со ссылкой на Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), на прошлой неделе цены на АЗС продолжали расти во всех округах России без исключений. При этом лидером по темпам роста стоимости горючего стал Дальний Восток.

«Сильнее всего рост цен вторую неделю подряд наблюдается на Дальнем Востоке. Помимо Бурятии (на прошлой неделе еще +60-62 коп.), Забайкалья (+30 коп.), Приморского (+39-41 коп.) и Хабаровского краев (+42-47 коп.), цены на прошлой неделе повышались также в Амурской области (+47-48 коп.), Еврейской автономной области (+42-44 коп.) и Камчатском крае (+56-95 коп.)», — сообщает издание.

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#Экономика#Приморье#Новости#Статистика#Цены#Топливо
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