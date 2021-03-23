Вместе с экспортом Приморье потеряло миллионы долларов

По данным Дальневосточного таможенного управления и федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за IV квартал) внешнеторговый оборот по краю в 2020 году составил $7998 млн, в том числе экспорт – $2871 млн, импорт – $5127 млн. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-$2256 млн), сообщает Приморскстат.