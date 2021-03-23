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Posted 23 марта 2021, 00:05

Published 23 марта 2021, 00:05

Modified 20 августа, 13:03

Updated 20 августа, 13:03

Импорт товаров по стоимости превышает объемы экспорта в 1,8 раза

Вместе с экспортом Приморье потеряло миллионы долларов

23 марта 2021, 00:05
Фото: Медиахолдинг1Mi. Импорт товаров по стоимости превышает объемы экспорта в 1,8 раза
Сюжет
Недра
В денежном выражении объем импорта почти в два раза превышает экспортные объемы

По данным Дальневосточного таможенного управления и федерального государственного статистического наблюдения (без данных взаимной торговли со странами ЕАЭС за IV квартал) внешнеторговый оборот по краю в 2020 году составил $7998 млн, в том числе экспорт – $2871 млн, импорт – $5127 млн. Превышение импорта над экспортом привело к отрицательному сальдо торгового баланса (-$2256 млн), сообщает Приморскстат.

В структуре внешнеторгового оборота на импорт приходилось 64,1%, на экспорт – 35.9%. Импорт товаров по стоимости превышает объемы экспорта в 1,8 раза.

Основными торговыми партнерами края остаются: Китай (52% внешнеторгового оборота), Республика Корея (17%) и Япония (15%).

В основном Приморский край продолжает экспортировать продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (61%), минеральные продукты (12%) и древесину и изделия из нее (11%).

В товарной структуре импорта преобладали машины и транспортные средства (59%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (11%).

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#Экономика#Приморье#Недра#Новости#Статистика#Экспорт#Импорт#Лес#Логистика
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