Посадки начались: В Артеме открываются специальные ярмарки

Posted 25 марта 2021, 06:51
Published 25 марта 2021, 06:51
Modified 20 августа, 13:05
Updated 20 августа, 13:05
Как рассказали в управлении потребительского рынка и предпринимательства г. Артема, торговля многочисленным садовым и посадочным ассортиментом будет вестись в период весенних посадочных работ. Для реализации будет предложена сезонная рассада, саженцы садовых и декоративных растений, различные семена. Возобновят свою работу сельскохозяйственные ярмарки, расположенные по адресам:
— ул. Гагарина, 2б (район вблизи поселка Трудовое);
— ул. Урбанского, 2а (район «Красных казарм»);
— ул. Кирова, 11 (дополнительная ежедневная площадка на территории ТЦ «Городской», за магазином «Домовид»);
— ул. Кирова, 26а (около т/ц «Артлюкс»);
— ул. Кирова, 68а (район автобазы).
Как рассказали специалисты управления потребительского рынка и предпринимательства, ярмарки — удобная возможность в одном месте выбрать наиболее подходящую для себя продукцию для сада и огорода. Ярмарки представляют нестандартный ассортимент, поскольку в Артёмовский городской округ очень часто привозят материал из других районов Приморья, причем продавцы на месте дают садоводческие консультации по высадке растений на приусадебном участке, которые вырастили сами.