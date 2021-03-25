Посадки начались: В Артеме открываются специальные ярмарки

Как рассказали специалисты управления потребительского рынка и предпринимательства, ярмарки — удобная возможность в одном месте выбрать наиболее подходящую для себя продукцию для сада и огорода. Ярмарки представляют нестандартный ассортимент, поскольку в Артёмовский городской округ очень часто привозят материал из других районов Приморья, причем продавцы на месте дают садоводческие консультации по высадке растений на приусадебном участке, которые вырастили сами.