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Posted 25 марта 2021, 07:53

Published 25 марта 2021, 07:53

Modified 20 августа, 13:06

Updated 20 августа, 13:06

Деньги он сложил в сумку и рассовал по карманам

Житель Находки, угрожая оружием, ограбил банк

25 марта 2021, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. Деньги он сложил в сумку и рассовал по карманам
Сюжет
Банки
Теперь он обвиняется в совершении нескольких преступлений

Прокуратура города Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.

Житель Находки обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, в декабре 2019 года фигурант, угрожая заранее подготовленными огнестрельным оружием и гранатами, напал на работника одного из банков около ее места жительства. Он потребовал вместе с ним проехать к офису кредитной организации, что она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сделала.

В помещении под угрозой огнестрельного оружия и взрывного устройства он потребовал работников банка выдать ему денежные средства из хранилища. Испугавшись, они сопротивление преступнику не оказывали, его требования выполнили.

Денежные средства обвиняемый сложил в находящуюся при нем сумку и в карманы куртки, похитив в размере более 5 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.

Представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск.

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