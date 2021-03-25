Житель Находки, угрожая оружием, ограбил банк

По версии следствия, в декабре 2019 года фигурант, угрожая заранее подготовленными огнестрельным оружием и гранатами, напал на работника одного из банков около ее места жительства. Он потребовал вместе с ним проехать к офису кредитной организации, что она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сделала.