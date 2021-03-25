Житель Находки, угрожая оружием, ограбил банк

Posted 25 марта 2021, 07:53
Published 25 марта 2021, 07:53
Modified 20 августа, 13:06
Updated 20 августа, 13:06
Прокуратура города Находки утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя.
Житель Находки обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств).
По версии следствия, в декабре 2019 года фигурант, угрожая заранее подготовленными огнестрельным оружием и гранатами, напал на работника одного из банков около ее места жительства. Он потребовал вместе с ним проехать к офису кредитной организации, что она, опасаясь за свою жизнь и здоровье, сделала.
В помещении под угрозой огнестрельного оружия и взрывного устройства он потребовал работников банка выдать ему денежные средства из хранилища. Испугавшись, они сопротивление преступнику не оказывали, его требования выполнили.
Денежные средства обвиняемый сложил в находящуюся при нем сумку и в карманы куртки, похитив в размере более 5 млн рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу.
Представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск.